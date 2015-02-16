Американський фінансист оцінив статки Путіна в $200 млрд

Статок президента Росії Володимира Путіна може досягати 200 мільярдів доларів, заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN глава інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, передає «Сноб»

«Я вважаю, що вони (статки Путіна - ред.) становлять 200 мільярдів доларів», - сказав Браудер. Інвестор заявив, що у власності Путіна знаходяться гроші, отримані Росією з 2000 року, які не стали витрачати «на школи, дороги, лікарні і так далі». Браудер вважає, що російський президент зберігає гроші на рахунках у швейцарських банках, а також в акціях і «хедж-фондах, керованих Путіним і його дружками».

В інтерв'ю Вільям Браудер розповів про те, як 11 років інвестував в Росію. В середині 1990-х фінансист купив акції ряду російських компаній, а потім виявив, що «олігархи і урядові чиновники крадуть прибуток цих компаній». Браудер розповів, що вирішив боротися з олігархами: його фонд вивчав розкрадання, а після передавав всю інформацію міжнародній пресі.

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Під час першого терміну Путіна, зазначив Браудер, викриття в російських компаніях працювали. Інвестор вважає, що тоді його інтереси збігалися з інтересами Путіна: «Він боровся з тими ж хлопцями, що і я. Олігархи викрадали у нього владу, і вони викрадали гроші у нас».

Путін змінив свою позицію після того, як заарештував «найбагатшого олігарха країни», а решті заявив: «Якщо ви не хочете бути заарештованими, то повинні ділитися грошима зі мною». За словами Браудера, так президент став бізнес-партнером олігархів.

Після цього викриття стали незручні Путіну. «У той момент я йшов не проти його ворогів, я йшов проти його власних фінансових інтересів», - вважає Браудер. За його словами, через деякий час, в листопаді 2005 року, йому заборонили в'їзд до Росії.

«Путін не був вище всього цього, Путін був тісно залучений у все це, і не те щоб він стримував олігархів - він був найбільшим олігархом», - заявив Браудер.

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У Кремлі поки не коментували слова Вільяма Браудера. Сам Володимир Путін в грудні 2014 року заявив, що не знає ні своєї зарплати, ні загальної суми накопичень: «Як би так ось приносять, я їх складаю і на рахунок відправляю. Навіть не рахую».

У 2013 році Володимир Путін заробив 3,6 мільйона рублів. Це на два мільйони менше, ніж у 2012 році, коли глава держави отримав компенсацію за неоплачувану відпустку. Декларація про доходи Путіна за 2014 рік з'явиться в квітні.