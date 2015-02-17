Брюссель проведе переговори з Москвою щодо зони вільної торгівлі Україна-ЄС

Після проведення двосторонніх консультацій з російською стороною з питань можливого впливу зони вільної торгівлі Україна-ЄС на економіку Росії Європейська Комісія визначиться щодо можливості проведення таких консультацій у тристоронньому форматі.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії.

"Ми повинні побачити, як пройдуть ці переговори, і які шанси існують для проведення тристороннього обговорення цього питання", - зазначило джерело.

Двостороння зустріч європейського комісара з питань торгівлі Сесілії Мальстрем та міністра економіки РФ Олексія Улюкаєва має відбутися 3 березня на прохання російської сторони. Вона була запланована ще до останніх переговорів у Мінську.

12 лютого президент Єврокомісіі Жан-Клод Юнкер на прес-конференції повідомив про плани ЄК дати оцінку впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на російську економіку.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, однак згодом Україна відклала на 2016 рік імплементацію економічного розділу Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у зв'язку з побоюваннями можливих негативних наслідків дії цього документа для східних промислових областей.