Україна і ЄБРР створять проектний офіс із впровадження реформ

Уряд України і Європейський банк реконструкції та розвитку 17 лютого підписали меморандум про створення проектного офісу з координації розробки і впровадження реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум підписали директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків і міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

«Головна мета створення проектного офісу – допомога в координації, розробці, моніторингу виконання і комунікації реформ», – сказав Шимків.

За його словами, ЄБРР виділить на фінансування всієї програми у поточному році 1 млн 80 тис. євро «За підсумками року буде ухвалено рішення, чи буде продовжено фінансування», – додав Шимків.

Він також повідомив, що 120 кандидатів подали заявки на посаду голови проектного офісу, і до 20 лютого комісія відбере кандидатів, які проходитимуть співбесіду для отримання цієї посади.

Читайте такожЄвропейський інвестбанк цього року виділить Україні мільярд євро на реалізацію проектівЯк повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті заявив про те, що Україна розраховує на значне збільшення інвестицій з боку ЄБРР.

За його словами, наближається до завершення підготовка нової угоди з МВФ, яка спрямована на "достатньо амбітну стратегію реформ". Також президент повідомив про прогрес у реформуванні, зокрема, про практичні кроки у боротьбі з корупцією - створення Антикорупційного бюро, упровадження судової реформи, дерегулювання для створення сприятливого інвестиційного клімату, а також про істотні кроки зі стабілізації ситуації у фінансовій сфері.

За словами Шимківа, проектний офіс реформ не є урядовою структурою і матиме статус консультативного органу, повноваження якого не перетинатимуться з повноваженнями міністерств.