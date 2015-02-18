В Україні з'явилися відповідальні за проведення 15 ключових реформ

"Було підтримано пропозицію щодо відповідальних за реформи, а також деяких керівників цільових команд реформ. Це 15 ключових реформ", - сказав Шимків.

Також заступник глави АП зазначив, що Нацрада ухвалила рішення про створення цільових команд реформ.

"Була визначена необхідність створення цільових команд реформ. До 20 лютого відповідальними за реформи повинні бути створені і затверджені цільові команди реформ", - сказав Шимків.

За словами заступника голови АП, затвердження цільових команд буде проводиться міністерствами і відомствами, до сфери яких потрапляє та чи інша реформа.

Також Шимків підкреслив, що проектний офіс реформ, створений за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, надасть своїх фахівців в кожну цільову команду.

Крім того, Нацрада затвердила процедуру моніторингу проведення реформ, по якій кожна цільова команда повинна буде представити 20-30 показників, які дадуть можливість відстежувати процес реформування.

Як повідомляв УНІАН, уряд України і Європейський банк реконструкції та розвитку 17 лютого підписали меморандум про створення проектного офісу з координації розробки та впровадження реформ в Україні.