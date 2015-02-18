"Роснефть" побачила в Канаді "бандерівське лобі"

Віце-президент "Роснефти" Михайло Леонтьєв звинуватив у канадських санкціях щодо компанії "бандерівське лобі", пише ТАСС.

"Основні причини, на мій погляд, введення Канадою санкцій пов'язані з сильним "бандерівським лобі", від якого нічого іншого не варто очікувати", - сказав він.

При цьому Леонтьєв підкреслив, що заморожений канадський проект "Роснефти", який за поточних цін і так не реалізується.

"За нинішніх цін на нафту цей канадський проект з ExxonMobil, так звані нафтові піски, - це практично "контрольний постріл у труп". Не іронізую над санкціями, але цей проект за нинішніх цін на нафту неможливо реалізувати", - заявив Леонтьєв.

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Нагадаємо, Канада ввела нові економічні санкції проти громадян і юридичних осіб Росії та України.

У "чорний список" потрапили 37 фізичних осіб та 17 компаній і організацій Росії та України, в тому числі російська нафтова компанія "Роснефть". Санкції, зокрема, зачеплять спільний проект "Роснефти" і американської ExxonMobil в Канаді.