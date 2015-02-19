Київ потрапив до сотні найбільш інвестпривабливих міст світу

Про це після повернення з Міжнародної конференції з нерухомості в Торонто розповів виданню ПЛ відомий український девелопер Валерій Кодецький.

На думку Кодецького, даний рейтинг надає Києву непоганий аванс для розвитку. "На моє глибоке переконання, важлив не місце, а присутність в рейтингу. Київ, таким чином, отримав своєрідний аванс від світових інвесторів - в надії на те, що столиця України стане більш інвестиційно привабливою. А Росія (Москва) своєю непередбачуваною політикою повела себе в "сіру зону" невизначеності і високих інвестиційних ризиків. Я сказав би так: і Київ, і Москва зараз знаходяться в сутінках, але наші сутінки - досвітні, а московські - передзахідні", - вважає експерт.

Говорячи про перспективи розвитку галузі в Києві, Кодецький повідомив про підготовку презентації великого інфраструктурного проекту у сфері ВПК, який має посилити обороноздатність України. Як уточнив керівник групи розробників, проект розроблений за дорученням громадської ініціативи "Національний проект" і передбачає будівництво в столичному регіоні сучасного містечка, спеціалізованого під потреби Міноборони і ВПК і не має аналогів не тільки в Україні, але і в Європі.

На думку експерта, наш внутрішній потенціал і тенденції стійкого попиту на світових ринках нерухомості, обіцяють непогані перспективи для ринку нерухомості України в довгостроковій перспективі "...і обов'язок українських девелоперів - використати цей шанс, щоб спрямувати хоча б частину інвестиційних потоків в Україну", - впевнений Кодецький.