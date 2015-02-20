Штраф BP за розлив нафти в Мексиканській затоці становитиме $13,7 млрд

Суд Нового Орлеана відхилив прохання британської компанії BP про зниження максимального штрафу в 13,7 мільярда доларів за розлив нафти в Мексиканській затоці в 2010 році, повідомляє Прайм "з посиланням на Рейтер.

Окружний суддя Карл Барб'є (Carl Barbier) погодився з федеральним урядом у тому, що максимальний цивільний штраф для BP повинен становити 4,3 тисячі доларів за кожен барель пролитої нафти.

Британська компанія намагалася домогтися зниження штрафу до трьох тисяч доларів, щоб у підсумку заплатити 9,57 мільярда доларів. Барб'є досі не виніс остаточний вердикт і невідомо, коли вирок буде винесений.

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Представник BP Джефф Моррелл (Geoff Morrell) заявив, що компанія не згодна з рішенням суду і буде розглядати можливість оскаржити постанову.

Раніше Карл Барб'є постановив, що недбалі або навмисні дії британської компанії призвели до розливу 3,19 мільйона барелів нафти в затоці. З цієї причини він запропонував максимальний штраф для BP.

Вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon в квітні 2010 року обернувся найбільшою екологічною катастрофою в історії США. Зупинити витік нафти вдалося лише до 4 серпня 2010 року. У результаті аварії загинули 11 осіб. Виплати за всіма претензіями, що пов'язані з аварією, оцінюються більш ніж у 42 мільярди доларів, однак ця сума може зрости у зв'язку з додатковими претензіями, вважають експерти.