Індекс ділової активності в єврозоні зріс до максимуму за 7 місяців

Композитний індекс ділової активності в галузі промислового виробництва та сфери послуг (PMI) для 19 країн єврозони, за попередньою оцінкою, в лютому збільшився до максимуму за сім місяців до 53,5 пункту з 52,6 пункту в січні, повідомляє дослідницька організація Markit Economics, передає Прайм.

Показник виявився кращим за прогнози аналітиків, опитаних порталом Dailyfx.com, що очікували його на позначці в 53 пункти.

Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони збільшився до 53,9 пункту проти позначки січня в 52,7 пункту, а показник в промисловому секторі - до 51,1 пункту з 51 пункту в січні. Показники досягли максимальних значень за сім місяців. Аналітики очікували підвищення показника в сфері послуг до 53 пунктів, у промисловості - до 51,5 пункту.

Композитний індекс ділової активності (PMI) в галузі промислового виробництва і сфери послуг найбільшої економіки Європи, Німеччини, збільшився в лютому, за попередньою оцінкою, до максимуму за сім місяців до 54,3 пункту з 53,5 пункту в січні. Аналітики, опитані порталом, очікували значення показника на рівні 54 пунктів.

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Індекс ділової активності в сфері послуг Франції підскочив до максимуму більш ніж за три роки - до 53,4 пункту з 49,4 пункту в січні. При цьому аналітики прогнозували значення показника на позначці 49,9 пункту. Композитний PMI Франції також подолав позначку в 50 пунктів, склавши 52,2 пункту. Показник виявився кращим за очікування експертів у 49,8 пункту, а також січневого показника у 49,3 пункту.

Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання економічної активності, нижче - на її спад.