Україна посилить боротьбу з тютюновою контрабандою із зони АТО

Санкції вводяться згідно наказу №16 від 15 січня 2015 р. Таким чином, фабриці "Хамадей" протягом наступних трьох місяців буде заборонено проводити будь-які зовнішньоекономічні операції - у т. ч. одержувати або переказувати кошти за кордон, підписувати зовнішньоторговельні договори і контракти і т. п. Санкції можуть продовжити на період до 3 років.

Введення даних санкцій пов'язано з боротьбою з нелегальним виробництвом, продажем та контрабандою сигарет на територіях, що перебувають під контролем терористів ДНР і ЛНР.

Нагадаємо, в листопаді 2014 р. в Полтавській і Вінницькій областях були затримані два вантажні автомобілі, в яких виявлені підроблені сигарети відомих міжнародних брендів на 16,5 млн грн. Генеральна прокуратура України встановила, що дані цигарки були зроблені на тютюнової фабрики "Хамадей" в Донецьку.

"У 2014 р. були створені незаконні канали збуту контрафактних підакцизних товарів з тютюнової фабрики "Хамадей". За оперативними даними, частина коштів від реалізованої контрафактної продукції йшла на фінансування терористичної організації "ДНР", -заявили в Генпрокуратурі.

Також, як заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, ГПУ розслідує причетність співробітників Державної прикордонної служби до контрабанді тютюнових виробів з зони АТО.

"Виявлені канали незаконних постачань контрафактної тютюнової продукції з ДНР і ЛНР. Щоб встановити всіх причетних до незаконної схеми, всіх, хто сприяє незаконному транзиту цієї продукції в Європу, в т. ч. продукції з фабрики "Хамадей" з Донецька, ми продовжуємо операцію", - повідомляв Матіос.

Раніше про те, що ДНР і ЛНР активно використовують кошти від продажу нелегальних сигарет для фінансування терористичної діяльності, заявляли і в Службі безпеки України.

"Кошти для бойовиків надходили від незаконної реалізації контрафактної тютюнової продукції в контрольованих бойовиками районах Донецької і Луганської областей. Розгалужену мережу постачання та продажу сигарет власники тіньового бізнесу створили спільно з головою т. н. "міністерства доходів і зборів ДНР" Олександром Тимофеєвим по кличці "Ташкент" і двома його поплічниками", - заявили в СБУ.

У СБУ встановили, що тільки в грудні 2014 р. від реалізації контрафактного тютюну ДНР отримала близько 3 млн грн готівкою.

Більш того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Луганську на підроблені пачки сигарет відомих світових брендів почали наносити "акцизну марку" "Новоросії".

Згідно з розслідування Тетяни Чорновіл, опублікованому в ЗМІ в березні 2011 р., безпосереднє відношення до виробництва нелегальних сигарет на донецькій фабриці "Хамадей" мали екс-віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков і екс-міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова.