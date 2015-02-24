Дефіцитний "Нафтогаз" орендує автомобілів на 14,6 млн гривень

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України», дефіцит бюджету якого в 2014 році становив 110 млрд грн, має намір орендувати 33 автомобілі, включаючи 4 автомобілі представницького класу, за 14,6 млн. грн для виконання функціональних обов'язків співробітників холдингу, зустрічі іноземних делегацій, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з тендерною документацією, компанія має намір орендувати мікроавтобуси: «Фольксваген Мультивен» або еквівалент (2 шт.), автомобілі представницького класу (бізнес класу) (4 шт.), позашляховики (2 шт.), автомобілі середнього класу (25 шт.).

«Учасник має надавати автотранспортні послуги автомобілями з екіпажем», - говориться в повідомленні «Нафтогазу».

Термін надання послуг - до 31 грудня 2015 року (9 місяців).

Також у компанії відзначають, що у вартість закупівлі послуг входять всі витрати на обслуговування автомобілів, включаючи орендну плату, зарплату водіїв, паливно-мастильні матеріали, поточні ремонти і страхування, а також оплату стоянки, зберігання і охорони транспорту.

Кінцевий термін подачі пропозицій на конкурсні торги – 17 березня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в грудні 2014 року намагався провести тендер з оренди 45 автомобілів, включаючи 6 представницького класу, за 40 млн. грн для перевезень пасажирів поза розкладом. Проте через скандал, що виник, конкурс було скасовано.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, уряд за 9 місяців 2014 року виділив 103 млрд грн на покриття дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.