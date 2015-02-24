У Мінфіні РФ заявили, що в бюджеті немає грошей на фіндопомогу Греції

Росія в даний час виключає фінансову допомогу Греції, оскільки в бюджеті не передбачено коштів на ці цілі, повідомив заступник міністра фінансів Сергій Сторчак у вівторок журналістам, передає РИА Новости.

"На сьогоднішній день виключаю (фінансову допомогу Греції - ред.), тому що в законі про федеральний бюджет таких коштів не передбачено", - сказав Сторчак.

Наприкінці січня голова Мінфіну РФ Антон Силуанов заявляв, що Росія розгляне питання надання фінансової допомоги Греції, якщо країна звернеться за нею.

Пізніше, на початку лютого, міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс зазначав, що Греція не буде просити фінансової допомоги у Росії.

Після того, як у країні в 2010 році вибухнула боргова криза, Афіни були змушені звернутися за зовнішньою фінансовою допомогою. Через два роки Греція досягла угоди з трійкою кредиторів у складі ЄК, ЄЦБ і МВФ.

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За нею Афінам виділялися багатомільярдні кредити, списувалося близько половини боргів приватним кредиторам, а натомість було висунуто ряд вимог, таких як заходи жорсткої економії, приватизація держактивів на суму близько 50 мільярдів євро до кінця 2015 року, реалізація структурних реформ.