Кожна п'ята російська компанія скоротила штат співробітників через кризу

Кожна п'ята російська компанія вже скоротила штат своїх співробітників через кризу. Про це говорять дані дослідження польської рекрутингової компанії Work Service, яка опитала тисячу російських керівників різних галузей бізнесу всіх регіонів Росії, пише ТАСС.

Як з'ясувалося, 38% підприємців поки не поспішають скорочувати штат і знижувати зарплати, а вичікують або шукають альтернативні способи знизити витрати. Відповідаючи на питання, вони повідомили, що у зв'язку з кризою "поки не вживали ніяких дій".

Серед тих, хто все-таки був змушений знизити витрати, 21% респондентів зізналися, що скоротили штат і передали частину роботи стороннім організаціям. Деякі з них скоротили працівників і поєднали звільнені посади. Ще 14,5% підприємств вирішили залишити колишній штат співробітників, але урізали їхні зарплати. Деякі з них перейшли на неповний робочий тиждень. 10% від загальної кількості керівників зізналися, що, скоротивши штат, компанія перестала справлятися з колишнім обсягом роботи.

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У зв'язку зі складною економічною ситуацією в деяких компаніях співробітники погодилися працювати один місяць безкоштовно, однак таким чином їм вдалося уникнути скорочення штату і урізання зарплат.

Відповідаючи на питання, чи збирається компанія змінювати офіс і знижувати витрати на його утримання, 52% російських бізнесменів твердо заявили, що "офіс - це обличчя нашої компанії, він дуже важливий для іміджу", і тому ніхто не збирається що-небудь міняти. Ще 30% опитаних сказали, що "у компанії достатньо резервів, тому нас це не зачепило", а 17% "почали пошук інших приміщень.

Невелика кількість російських компаній зізналися, що "переїхали відразу, як тільки почалася криза", оскільки "не змогли платити за старою ціною.

Що стосується реклами, то тут російські підприємці в 27% випадків, "перестали використовувати дорогі і малоефективні рекламні канали". У 29% компаній "почали розглядати безкоштовні способи інформування клієнтів (соціальні мережі, блоги)" і ще 27% почали пошук "вигідних партнерських програм". Однак, 11% респондентів вважають, що "під час кризи економити на рекламі не можна".

Щодо адміністративних витрат третина респондентів зізналася, що змушена була скасувати корпоративні заходи, 20% стали замовляти менше канцелярських товарів. Близько 9% опитаних відмовилися від послуг клірингу. Деякі компанії подали заявки на участь у державній програмі підтримки малого підприємництва. Проте 28% відповіли, що поки економити на цьому немає необхідності.

Дослідження проводилося польською рекрутингової компанією Work Service, що налічує понад 5 тисяч співробітників у Росії і 180 тисяч - по всьому світу.