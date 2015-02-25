«Нафтогаз» хоче витратити 175 тис. гривень на друк внутрішньокорпоративного журналу

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України», дефіцит бюджету якого в 2014 році становив 110 млрд грн, разом з конкурсом на оренду автомобілів загальною вартістю 14,6 млн грн, оголосив ще один конкурс - на закупівлю послуг з підготовки і друку шести номерів науково-виробничого журналу «Нафтогазова галузь України» у 2015 році.

Про це йдеться у повідомленні компанії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Очікувана вартість закупівлі за надання послуг у повному обсязі за дизайн, верстку і друк науково-виробничого журналу протягом 2015 року становить 174,3 тис. грн.

Остаточна максимальна вартість закупівлі послуг буде визначена за результатами проведення запиту цінових пропозицій», - йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначається, цінові пропозиції на закупівлю друкарських послуг прийматимуть аж до 10 березня поточного року.

Раніше «Нафтогаз України» оголосив конкурс з оренди 33 автомобілів, включаючи 4 авто представницького класу, за 14,6 млн грн для виконання функціональних обов'язків співробітників холдингу і зустрічі іноземних делегацій.

У грудні 2014 року «Нафтогаз» вже намагався провести аналогічний тендер з оренди 45 автомобілів, включаючи 6 представницького класу, за 40 млн грн для перевезення пасажирів поза розкладом. Проте, через скандал, що виник, конкурс був скасований.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Дефіцит бюджету «Нафтогазу» в 2014 році становив 110 млрд грн. Запропоновані урядом зміни до державного бюджету на 2015 рік передбачають зниження субсидій з бюджету на користь НАК «Нафтогаз України» у поточному році до 29,7 млрд грн.

Питання оздоровлення «Нафтогазу» є для України одним із найкритичніших, оскільки дефіцит бюджету держхолдингу дуже негативно впливає на систему держфінансів. Ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд у рамках співпраці з Україною рекомендував уряду зробити все необхідне для виведення держхолдингу на беззбитковість вже до квітня 2017 року. Одним із механізмів досягнення цієї мети є підвищення тарифів на газ і тепло для населення і промислових споживачів до ринково обгрунтованого рівня.

За інформацією Міненерговугілля, на даний момент ціна імпортного газу для України, який поставляється з Європи, становить близько 300 дол. за тисячу кубометрів. Ціна російського газу для України становить близько 329 дол. за тисячу кубометрів.