Євросоюз подав вже четвертий позов до СОТ проти Росії
Єврокомісія знову подала позов до СОТ проти Росії через підвищення ввізних мит на поставку паперу, пальмової олії, холодильників і морозильників.
Позов Єврокомісії містить запит про формування панелі арбітрів, повідомляє ТАСС з посиланням на Bloomberg.
У перший раз ЄС подавав позов з такими ж претензіями в жовтні 2014 року. У попередній заяві Євросоюз звинуватив Росію в тому, що запроваджені нею мита значно перевищують дозволені на кілька видів продукції.
В матеріалах ЄК зазначалося, що після вступу до СОТ Росія в основному зберігає свої імпортні мита нижче меж, зафіксованих у документах про приєднання. Тим не менше, як і раніше, розмір мит на ряд товарів перевищує рівні, визначені у договорі. У ЄК підкреслювали, що така ситуація стосується деяких товарів, що представляють інтерес для ЄС.
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На думку ЄК, порушення виражаються або безпосередньо в перевищенні ставки (наприклад, мито 15% замість визначених 5%), або "у фіксації мінімальної суми, яка повинна бути виплачена навіть якщо це не відповідає погодженій ставці мита, вираженій у відсотках від вартості продукту".
Це вже четвертий позов ЄС проти Росії в рамках Світової рганізації торгівлі, до якої Росія приєдналася в серпні 2012 року. Перше розслідування було розпочато в 2013 році щодо утилізаційного збору на автомобілі іноземної збірки, а на початку квітня 2014 року Євросоюз подав позов проти Росії у зв'язку із забороною на постачання свинини з Європи. Третій позов стосувався російських антидемпінгових ввізних мит щодо легких комерційних автомобілів з Німеччини та Італії.
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Росія, у свою чергу, в грудні 2013 року подала позов до ЄС щодо енергокоректив, а у квітні нинішнього року - щодо третього енергопакету Євросоюзу.