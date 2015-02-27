Латиш, який продав Україні «вишку Бойка», отримав орден від Путіна і відкрив казино в Лондоні

Власник ризької компанії, якій «Чорноморнафтогаз» у 2011 році переплатив близько $175 млн за бурову установку, відкрив шикарне казино у центрі Лондона.

Як повідомляють "Наші гороші", про це пише Грехем Стек у "BNE".

У листопаді 2014 року в кварталі Мейфер з видом на Гайд-парк за кілька кроків від Букінгемського палацу відкрилося казино. Воно займає нижні поверхи готелю Park Lane Hilton і має окремий вхід. Ремонт приміщень казино тривав всього півроку, та у нього було вкладено 15 млн фунтів стерлінгів.

Та незважаючи на хороше розташування, екстравагантні деталі інтер’єру (приміром, позолочені біде) і 250 працівників, діяльність цього казино залишається непомітною. Сайт казино – елементарний і слабкий. Для експертів ринку це казино – «темна конячка».

Втім, така обережність казино може бути ідеальною для багатих клієнтів. Власником цього закладу є 47-річний латвієць Василь Мельник, який добре знайомий з так званим «Лондонградом» – це громада багатих російськомовних жителів Лондона. І, можливо, він орієнтований саме на цих клієнтів. Взагалі росіяни люблять зупинятися у Hilton. Зокрема, постійним гостем готелю є сам Мельник і його друг російський мільярдер Петро Авен (президент Альфа-банку). Варто зауважити, що у травні 2014 року президент Росії Володимир Путін нагородив Мельника «Орденом дружби».

Мельник володіє казино в Лондоні через свою латвійську компанію Eiroholdings Invest, яка, у свою чергу, володіє британською компанією Silverbond Enterprises.

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Бізнесмен Василь Мельник – видна фігура у Латвії. Він навіть був міністром фінансів чотири дні у 1997 році. Сфера його бізнес-інтересів сягає від трикотажу до банків. Але про його нове захоплення (казино) не знають у Латвії, тому що його латвійські компанії переживають не найкращі часи. Зокрема, найбільша латвійська індустріальна компанія Riga Shipyards ледве уникла банкрутства у 2014 році, після того як отримала 1,6 млн євро збитків у 2013 році і 1,5 млн євро – у 2014 році.

Ці збитки спантеличують, якщо співставити їх із відкриттям шикарного казино в Лондоні, а також із тим, що у 2011 році компанія Riga Shipyard виграла в Україні скандальний державний тендер на $400 млн на поставку бурової установки для робіт у відкритому морі.

Як відомо, ризька компанія стала посередником у цій закупівлі. Riga Shipyard купила бурову установку у норвезької лізингової фірми всього за $225 млн, а решта $175 млн, за словами компанії, склали вартість транспортування бурової установки з Сінгапура в Україну, інженерні роботи при транзиті через Босфорську протоку та інші витрати.

Бурова установка була поставлена в Україну в останні дні 2012 року. В перші три місяці 2013 року британська філія компанії Riga Shipyard перевела $47,5 млн якійсь невідомій маленькій турецькій фірмі зі статутним фондом в 3 тис євро.

Станом на 2011 рік міністром енергетики України був Юрій Бойко. Зараз ця бурова установка відібрана Росією в України разом із Кримом і видобуває газ на українському шельфі Чорного моря поряд з Одесою.