Порошенко підписав закон, який звільняє від оподаткування імпортоване озброєння

«З одного боку законом вирішується питання безподаткового ввезення продукції оборонного призначення, у тому числі для потреб антитерористичної операції, на територію України та підвищення її обороноздатності. З іншого - виключається фінансування військово-промислового комплексу країни - окупанта (агресора)», - сказано в повідомленні прес-служби глави держави.

Читайте такожГройсман: Україна потребує військового обладнання оборонного характеру

Згідно з повідомленням, Порошенко підписав закон №168-VIII від 10 лютого 2015 року "Про внесення змін до п.2 закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення".