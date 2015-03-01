Порошенко підписав закон, який звільняє від оподаткування імпортоване озброєння
15:32, 01 березня 2015Різне
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Президент України Петро Порошенко підписав закон, що звільняє від оподаткування імпортовану продукцію оборонного призначення, у тому числі для потреб української армії, задіяної у проведенні антитерористичної операції на сході країни.
Порошенко підписав закон №168-VIII / УНІАН
«З одного боку законом вирішується питання безподаткового ввезення продукції оборонного призначення, у тому числі для потреб антитерористичної операції, на територію України та підвищення її обороноздатності. З іншого - виключається фінансування військово-промислового комплексу країни - окупанта (агресора)», - сказано в повідомленні прес-служби глави держави.
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Згідно з повідомленням, Порошенко підписав закон №168-VIII від 10 лютого 2015 року "Про внесення змін до п.2 закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення".
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