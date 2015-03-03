Племінник Путіна увійде до ради директорів фінансової корпорації

Звуть племінника Роман Путін, і він син двоюрідного брата президента - Ігоря. Роман Путін підтвердив це «Ведомостям»

«Мене запросили у раду директорів цієї організації, і я погодився. Ми за родом своєї діяльності займаємося захистом бізнесу і пошуком інвестицій. Одне з основних напрямків роботи Об'єднаної мікрофінансової корпорації - допомога бізнесу».

Читайте такожБізнеси друзів Януковича досі працюють в Австрії та Німеччині - ЗМІ

У Путіна була у Великобританії компанія Putin Consulting Ltd., нішу компанії він визначав так: забезпечення безпеки ведення бізнесу в російських реаліях.

Повідомляється, що юристи компанії надавали допомогу у підготовці документів до тендеру, запобігали махінації в процесі тендерних процедур та ін.

Putin Consulting, зокрема, допомагала «Народної скарбниці» із залученням інвесторів влітку 2014 р., розповідає микрофінансист: до однієї з її презентацій була прикріплена рекомендація Putin Consulting, в якій говорилося, що ця компанія - висококласний позичальник.