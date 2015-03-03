Заступників міністрів треба обирати на відкритих і прозорих конкурсах - експерт

Кадрову політику Кабінету міністрів варто удосконалити, та ввести в керівництво міністерств більше фахівців з кожної окремої галузі, щоб діяльність міністерств була більш ефективною, впевнений експерт і головний редактор сайту «Авіаційний портал «АвіаБіз» Богдан Долінце.

На його думку, відсутність галузевих фахівців в керівництві міністерств позначається на результатах їхньої роботи.

«Зокрема, на прикладі Міністерства інфраструктури ми бачимо, що за майже 100 днів роботи міністерство не домоглося жодних принципових досягнень у галузі. Що було зроблено: міністерство оголосило конкурси з відбору керівників Укрзалізниці, Укрпошти, аеропортів «Бориспіль» і «Львів»; активно сприяло завершенню будівництва Бескидського тунелю; розробило проект першої концесійної дороги; зняло керівників «Укрзалізниці» і «Укртрансінспекції» і пообіцяло розкривати фінансові дані по всім підпорядкованим підприємствам. Хотілося б бачити більше реформ», - зазначає Долінце.

Експерт упевнений, що така ситуація пов'язана з тим, що у нинішніх чиновників Мінінфраструктури або відсутній досвід роботи на транспорті, або він недостатній.

«І це головна причина неефективної роботи. Не можна нескінченно імітувати реформи, треба їх проводити», - зазначає Долінце.

Одна з найбільш важливих реформ, з якої варто почати, вважає експерт, на відкритих та прозорих конкурсах вибрати заступників міністра, а потім можливо і керівників ключових департаментів, що дозволить залучити до реформ фахівців, які мають досвід роботи в галузі і здатні реформувати цю галузь.