Кабмін відсторонив голів Держфінінспекції та Південно-Західної залізниці

Кабінет міністрів України в рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції, а також відсторонення керівництва відомства від виконання своїх обов'язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Рішення стосується Державної фінансової інспекції. Провести службове розслідування діяльності Державної фінансової інспекції та безпосередньо її керівника. На час службового розслідування керівника від виконання службових обов'язків відсторонити», - сказав Яценюк.

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Він пояснив, що керівництву відомства ставлять за вину три пункти. «Перший пункт - необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», де, за даними фінперевірки, треба всьому керівництву концерну по ордену видати. Ось тільки концерн на межі банкрутства, - сказав Яценюк. - Друге - зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній. І третє - відсутність дієвого контролю за державним майном та державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекцією. Прошу два тижні, і я думаю, що там треба приймати і нові кадрові рішення, і готувати сильну і чесну людину, щоб держкомпанії і держкошти контролювалися урядом, а винні притягувалися до відповідальності. А не щоб Держфінінспекція була ще однією державною годувальницею».

Яценюк наголосив, що уряд має намір «чистити всіх». «Немає своїх - чужих, є або людина, яка виконує в цей складний для країни час функцію із захисту держави, з виходу з кризи, або є, можливо, і нові люди, але зі старими правилами, які будуть почищені, звільнені і притягнуті до кримінальної відповідальності. І ми вже змінюємо, звільняємо і притягуємо до кримінальної відповідальності», - сказав Яценюк.

Також Кабмін відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціює проведення службового розслідування щодо керівництва магістралі.

«Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про корупцію на Південно-Західній залізниці. Скромне керівництво дороги, керівник Кривопішин, за даними ЗМІ, за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс "Олімпік Вілладж". Я прошу, по-перше, правоохоронні органи негайно відкрити кримінальне провадження, і друге: ми з членами уряду порадилися, негайно відсторонити керівника Південно-Західної залізниці від виконання обов'язків", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Олексій Кривопішин займає посаду начальника Південно-Західної магістралі з 2002 року.

Журналісти програми "Наші гроші" стверджують, що сім'я Кривопішина "заробила" близько 758 млн грн на державних тендерах.

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Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.