Суд 30 квітня розгляне питання екстрадиції Фірташа з Австрії до США - ЗМІ

Суд Відня 30 квітня розгляне справу про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на австрійське видання Kurier.

За словами прес-секретаря земельного суду Відня Христини Зальцборн, планується, що рішення буде винесено того ж дня.

Фірташ був затриманий поліцейськими в австрійській столиці за запитом американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) і поміщений в слідчий ізолятор 12 березня 2014 року.

Через день суд вирішив залишити його під арештом з можливістю звільнення під заставу в 125 млн євро.

Сума була визначена, виходячи з фінансового стану олігарха і тяжкості інкримінованих йому злочинів. 21 березня Фірташа відпустили під домашній арешт, де він і чекає на рішення суду з приводу екстрадиції в США.

Гроші на внесення застави за Фірташа в сумі 125 млн євро надійшли з Росії.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року. На початку квітня в США йому пред'явили звинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

Читайте такожЗмова Фірташа і Путіна має на меті захоплення Росією українських підприємств

Загалом у справі про створення міжнародної корупційної схеми в якості обвинувачених проходять шість осіб, включаючи Фірташа, угорського підприємця Андраша Кноппа, громадянина України Сурена Геворгяна, індійського політика Рамачандра Рао і двох комерсантів з Індії та Шрі-Ланки.

За даними слідства, Фірташ вів переговори з індійськими чиновниками і віддавав розпорядження про виділення їм коштів в обмін на преференції у наданні дозвільних документів.

Також у розслідуванні агентства Reuters стверджується, що Фірташ зміг придбати за пільговою ціною понад 20 млрд кубометрів газу і отримати кредитів на $11 млрд завдяки підтримці президента Росії Володимира Путіна.

Більш того, Фірташ купував у "Газпрому" газ за ціною $249 за 1 тис. кубометрів, тоді як НАК "Нафтогаз України" купував його за $412.