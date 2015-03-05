Кабмін звільнив голову держпідприємства "Укрспецторг"

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями звільнив Анатолія Петренка з посади голови державного підприємства «Укрспецторг» та Сергія Дубовика з посади заступника голови Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження. Відповідні документи опубліковано на сайті уряду.

Як наголошується, обох чиновників звільнено за власним бажанням.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України своїм розпорядженням звільнив Михайла Пасічника з посади голови Державної служби України з лікарських засобів та оприлюднив урядові рішення про відсторонення від виконання обов'язків голови Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина та голови Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка у зв'язку з проведенням службових розслідувань щодо цих чиновників.