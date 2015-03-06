Влада РФ хоче змусити Google і Apple платити більше податків

В адміністрації президента РФ Володимира Путіна обговорювали можливість введення додаткового оподаткування зарубіжних інтернет-компаній. В обговоренні цієї ініціативи брали участь представники Роскомнагляду і Держдуми, пише газета «Ведомости» з посиланням на джерело.

Приводом до обговорення стала конфліктна ситуація між «Яндексом» і Google. Зокрема, російська компанія подала скаргу у Федеральну антимонопольну службу (ФАС) на неконкурентні дії американської компанії.

На думку «Яндекса», основний конкурент перешкоджає встановленню на мобільні пристрої під управлінням операційної системи Android сервісів, конкуруючих з сервісами Google.

Учасники зустрічі в адміністрації президента прийшли до думки, що Google і Apple недоплачують податки в російський бюджет.

Наприклад, коли російські громадяни купують в онлайн-магазинах AppStore, iTunes і Google Play програми, музику та фільми для мобільних пристроїв, то ці платежі не оподатковуються в Росії, оскільки покупки здійснюються безпосередньо в іноземних компаній.