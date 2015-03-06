Кабмін хоче змінити практично весь склад Антимонопольного комітету

Кабінет міністрів України в першому півріччі 2015 року має намір провести серйозні кадрові зміни в Антимонопольному комітеті і почати роботу над реформою антимонопольного законодавства, повідомив у ході Години питань до уряду в парламенті міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

За його словами, Кабмін змінить практично весь склад Комітету.

«Більшість бізнесменів – вітчизняних й іноземних - скаржаться на Антимонопольний комітет, як на причину номер один для ведення бізнесу в Україні. Ми прописали в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом, що ми зобов'язуємося в першому півріччі змінити цілий склад Антимонопольного комітету, призначити нового голову, а вже в другому півріччі, як це і прописано в Коаліційній угоді, повністю змінити антимонопольне законодавство», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ініціював службові розслідування щодо керівників Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції та ряду інших відомств. Яценюк підкреслив, що уряд має намір «чистити всіх» - без поділу на «своїх» і «чужих». Як підкреслював прем'єр, люди, які не готові виконувати функцію щодо захисту держави, виходу з кризи, будуть почищені, звільнені або притягнуті до кримінальної відповідальності.