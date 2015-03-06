Штат Мінекономрозвитку скоротять на 30% за два місяці і ще на 20% до кінця осені

Міністерство економічного розвитку й торгівлі України в рамках процесу реформування і скорочення штату впродовж найближчих двох місяців скоротить кількість співробітників на 30%, а потім – ще на 20%, повідомив під час Години запитань до уряду в парламенті міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

Він підкреслив, що скорочення персоналу міністерства йде «трохи довше, ніж планувалося», проте штатний розклад вже підписано.

«Кілька днів тому новий штат підписаний. Через два місяці в міністерстві буде на 30% менше співробітників. Скорочуватимемо функції. А до кінця осені – ще скорочення на 20%», - сказав міністр.

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Раніше Абромавичус вже заявляв, що в рамках реформи міністерства має намір на 50% скоротити штат і представити нову структуру. Абромавичус зазначав, що штат відомства є дуже роздутим і неефективним, що викликає додаткові державні витрати і позначається на якості роботи міністерства.

У грудні Кабмін звільнив заступника міністра економрозвитку – торгового представника Валерія П‘ятницького. У лютому було звільнено заступників міністра Романа Качуру та Ігоря Веремія. Новим заступниками було призначено Руслана Коржа і Максима Нефьодова.