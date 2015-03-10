Міноборони у 2015 році спрямує на розвиток озброєння 14 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міноборони Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

"У 2015 році, відповідно до показників державного бюджету, Міністерство оборони спрямує на розвиток озброєння 14 млрд грн. Це становить майже третину оборонного бюджету", - зазначила Кушнір.

У цьому зв’язку вона нагадала, що торік ця сума становила 3,9 млрд грн.

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За словами Кушнір, необхідність збільшення видатків пов’язана з поточною військово-політичною ситуацією і незадовільним станом окремих зразків та військової техніки Збройних сил України. Кушнір наголосила, що вік такої техніки становить понад 30 років.

Окрім того, вона повідомила, що, згідно з показниками державного оборонного замовлення на 2015 рік, до ЗСУ надійдуть понад 500 основних зразків озброєння та військової техніки, понад 300 тис. одиниць засобів ураження та понад 3,5 тис. інших зразків озброєння та військової техніки.