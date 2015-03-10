Гройсман обіцяє пакет економічних законів для подолання кризи

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляє, що найближчим часом пріоритетним для парламенту буде пакет економічних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи пріоритети в роботі ВР на найближчу перспективу.

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“Ми вважаємо, що цілком об'єктивним є визначити один з важливих пріоритетів - це пакет економічних законів, спрямованих на стабілізацію ситуації та подолання кризи. В тому числі і щодо всіх процесів, які відбуваються сьогодні в економіці нашої держави”, - сказав Гройсман.

Він також наголосив на важливості питань верховенства права та боротьби з корупцією. “Це те, що має бути на порядку денному наступної роботи парламенту”, - сказав Гройсман.

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Голова ВР також відзначив питання національної безпеки та оборони, зміни до Конституції, децентралізацію та підвищення ефективності державного управління.

“Є ряд конкретних законів, які ми маємо прийняти у кожній з цих сфер. Ми все зробимо для того, щоб в об'єднанні президента, уряду і парламенту ми змогли забезпечити прийняття якісних рішень щодо забезпечення змін”, - сказав Гройсман.