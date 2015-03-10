The Times: росіяни таємно перевели в Британію десятки мільярдів євро
Експерти встановили залежність від даних про відтік капіталу, які надаються Центробанком РФ з даними про приплив капіталу в Сполучене Королівство
До Великобританії за минулі 10 років були таємно переведені капітали на суму близько £100 млрд (понад €138 млрд), у тому числі з Росії.
Про це повідомляє британська The Times з посиланням на дослідження Deutsche Bank, пише РБК.
Видання підкреслює, що в основному це гроші росіян, які «шукають безпечні місця для зберігання або відмивання капіталів за межами країни».
Експерти встановили залежність від даних про відтік капіталу, надаються Центробанком РФ, з даними про приплив капіталу в Сполучене Королівство. Значна частина коштів потрапила на ринок нерухомості.
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Крім інвесторів з Росії, гроші до Великобританії переводили також з Греції, Ізраїлю, КНР та країн Близького Сходу.
За даними ЦБ, чистий відтік капіталу з Росії в 2014 році становив більше $150 млрд. Найбільший відтік стався восени, що співпало з введенням чергових санкцій проти Росії. У 2013 році показник становив $61 млрд. Таким чином, відтік збільшився в 2,5 разу.