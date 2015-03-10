В Україні хочуть законодавчо встановити критерії видачі дозволів бізнесу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує встановити на законодавчому рівні вичерпні критерії видачі дозвільних документів, які раніше не було встановлено у законодавчому порядку.

Відповідний законопроект розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Читайте такожРеєстрацію бізнесу й нерухомості хочуть доручити місцевій владі, нотаріусам і банкамЗокрема, видача кожного дозвільного документу проводитиметься згідно з чітко встановленими критеріями, серед яких уповноважений орган видачі, перелік вимог до документів для отримання дозволу, а також платність або безоплатність видачі.

Крім того, законопроектом передбачено обов'язкове встановлення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, а також термін дії дозволу.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, прийняття даної законодавчої ініціативи спрямоване на підвищення рівня захисту прав підприємців, а також на узгодження правил видачі дозволів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила запропонований урядом закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

За законопроект (№1580) у другому читанні проголосували 260 народних депутатів із 354 зареєстрованих у сесійній залі (при необхідних 226).

Як зазначив голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, цей законопроект "значно спрощує регуляторний тиск на бізнес, передбачає спрощення в низці напрямків, зокрема у сільському господарстві".

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в рамках дерегуляції планує у 3 етапи скоротити кількість і функції регулювальних органів.