Мінфін, який закликає "затягнути пояси", орендує автомобіль за 1,25 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні міністерства на веб-порталі «Державні закупівлі».

Відповідно до тендерної документації, від учасників конкурсу міністерство вимагало автомобіль марки «Фольксваген Туарег» або його еквівалент. Прогнозований річний пробіг - 72 тис. км.

За підсумками конкурсу виграла державна компанія «Управління з експлуатації майнового комплексу», запропонувавши за свої послуги 1,2468 млн грн. В тендері також брали участь: автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів з пропозицією 1,2474 млн грн, і приватний підприємець, який готовий був надати послуги за 720 тис. грн.

Кінцевий термін укладення договору - 4 квітня 2015 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України», дефіцит бюджету якого в 2014 році становив 110 млрд грн, має намір орендувати 33 автомобілі, включаючи 4 авто представницького класу, за 14,6 млн грн для виконання функціональних обов'язків співробітників холдингу, зустрічей іноземних делегацій.