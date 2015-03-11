Порошенко: корупціонери - "другий фронт" усередині країни

Президент України Петро Порошенко впевнений, що Україна втілить погоджені з Міжнародним валютним фондом реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

"У мене відповідь буде дуже проста - не дочекаються", - сказав президент, відповідаючи на запитання, що може завадити проведенню реформ, які погоджені з МВФ.

Він також зазначив, що свого часу багато хто очікував і на те, що Україна не здатна буде провести дострокові парламентські вибори, що в парламенті не вдасться сформувати коаліцію, не буде обраний прем'єр і не вдасться проводити через парламент реформи.

Читайте такожПорошенко про перший транш МВФ для України: «чим більше, тим краще»

"Тому я завжди кажу, що у нас є два фронти. Перший - на сході, де героїчні Збройні сили ведуть дуже важку боротьбу з однією з найбільш потужних воєнних машин у світі, але є і другий фронт - всередині країни - це є корупціонери. І якщо ми на сьогодні не можемо дати тих чи інших соціальних пільг, влада має продемонструвати рішучі кроки по боротьбі з корупцією... Чи є ризик того, що ми будемо атаковані, і ситуація буде дестабілізована? Він є, але та дуже відповідальна і гідна поведінка, яку демонструє український народ, є дуже потужною запорукою того, що все у нас вийде. Я у цьому твердо переконаний, і мені приємно, що наші європейські партнери нас дуже підтримують", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна сьогодні очікує на позитивне рішення Міжнародного валютного фонду щодо нової програми кредитування української економіки строком на 4 роки і обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Яценюк зазначив, що Україна вже підписала з МВФ програму реформ і виконала частину попередніх заходів, які необхідно було виконати по лінії уряду, парламенту і президента.

Крім того, Яценюк підкреслив, що кошти МВФ і програма Фонду будуть покладені в основу економічного розвитку країни.