Депутати наполягають на люстрації керівництва ТПП і всіх організацій з держфункціями

Необхідно змінити законодавство, щоб керівники організацій, які наділені монопольними регуляторними функціями, підлягали люстрації. Про це на спеціальному брифінгу зазначили народні депутати України Ірина Суслова та Ігор Луценко, коментуючи діяльність Торгово-промислової палати України під керівництвом Геннадія Чижикова.

Ірина Суслова зазначила, що є численні звернення підприємців про вимагання керівництвом ТПП непередбачених законом коштів за надання послуг. Також зафіксовано випадки видачі сумнівних сертифікатів про обставини форс-мажору офшорним фірмам.

«Відомо, що стосовно діяльності ТПП України порушено справу Службою безпеки України. Йдуть суди щодо несплати податків. Однак президент Торгово-промислової палати Чижиков уже рік ніяк не звітує перед Контрольно-ревізійною комісією й не надає фактично ніяких фінансових документів», - зазначила Суслова.

У свою чергу, член фракції «Батьківщина» Ігор Луценко наголосив, що «на сьогодні існує практика, коли держава передає певні функції».

«Зокрема, в даному випадку мова йде про Торгово-промислову палату. І, на жаль, якщо дивитися статистику подібних речей, передачу функцій, то це, як правило, джерело корупційних повноважень. При тому, що держава не може впливати безпосередньо на громадські організації, які захищені відповідним законодавством», - зазначив Луценко.

Депутати переконані, що необхідно «переглянути люстраційне законодавство, яке не торкнулося громадських організацій, наділених окремими державними функціями».

Нагадуємо, що раніше нардеп Ірина Суслова ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо зловживань у ТПП України.

Варто зазначити, що ТПП України, серед іншого, володіє правами засвідчення обставин форс-мажору, оцінки експертного товару, завірки перекладів договорів тощо.