Посол ЄС розповів, як українським товарам «знайти свою нішу» на європейському ринку

Зростання експорту української продукції до країн Європейського Союзу впродовж 2014 року сповільнювалося у зв'язку із загальною економічною ситуацією в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава представництва Європейської Комісії в Україні Ян Томбінський під час конференції в Києві.

«Ми побачили за останній рік зниження цієї динаміки (зростання експорту українських товарів до ЄС – УНІАН) - з 13% в перші місяці до 3% до кінця року», - сказав Томбінський.

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При цьому він відзначив, що зниження експорту з України в ЄС в першу чергу пов'язане із загальною економічною ситуацією в Україні, а також відсутністю фінансових механізмів підтримки українського експорту.

Водночас, Томбінський відзначив, що європейський ринок перенасичений товарами, тому Україні доведеться шукати свою нішу на цьому ринку. Крім цього, глава представництва Європейської Комісії в Україні відзначив, що для нарощування експорту українських товарів у ЄС українська влада має прийняти всі законодавчі зміни для впровадження європейських стандартів в країні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що зростання українського експорту до Євросоюзу за підсумками 2014 року становило 12%.