77 держкомпаній отримають нових керівників
18:21, 12 березня 2015Різне
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує призначити нових керівників у 77 державних компаніях і вже оголосило конкурс на заміщення вакантних посад, повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.
REUTERS
Зокрема, відомство планує призначити керівників держпідприємств «Промспецзв‘язок», виробника промислового устаткування «Дніпромашвуглезбагачення», заводу з виробництва радіоапаратури «Зеніт», а також льотно-випробного підприємства «Зліт».
Крім того, нових керівників буде призначено на гірничо-хімічному підприємстві «Сірка», а також на Харківському електромеханічному заводі.
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