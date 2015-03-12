77 держкомпаній отримають нових керівників

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує призначити нових керівників у 77 державних компаніях і вже оголосило конкурс на заміщення вакантних посад, повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

Зокрема, відомство планує призначити керівників держпідприємств «Промспецзв‘язок», виробника промислового устаткування «Дніпромашвуглезбагачення», заводу з виробництва радіоапаратури «Зеніт», а також льотно-випробного підприємства «Зліт». Крім того, нових керівників буде призначено на гірничо-хімічному підприємстві «Сірка», а також на Харківському електромеханічному заводі. Читайте такожШтат Мінекономрозвитку скоротять на 30% за два місяці і ще на 20% до кінця осені

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