В Україні з'явився уповноважений з питань держборгу

Відповідне розпорядження опубліковано на веб-порталі уряду.

Кабмін ввів посаду уповноваженого з питань державного боргу 11 березня. Обов'язком уповноваженого є розробка і реалізація пропозицій з управління держборгом, які можуть включати проведення операцій, випуск, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, а також проведення переговорів про реструктуризацію.

Раніше Кабмін оновив склад керівництва Міністерства фінансів, звільнивши заступників міністра Дениса Фудашкіна і Володимира Матвійчука, і призначивши 4 нових заступників міністра.

Читайте такожУкраїна цього року зможе отримати $16,3 млрд, включаючи $10 млрд від МВФЯк повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів розпочинає консультації із зовнішніми кредиторами щодо реструктуризації частини суверенного боргу для зниження його тиску на державні фінанси.

Міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що переговори щодо реструктуризації частини суверенного боргу можуть тривати кілька місяців - мінімум до травня.

Вона нагадала, що обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. Але незважаючи на такий обсяг, Яресько підкреслила, що з оптимізмом оцінює майбутні переговори.