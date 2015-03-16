Порошенко дав українське громадянство першому заступнику Абромавичуса

Президент України Петро Порошенко минулого тижня надав українське громадянство першому заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександру Боровику.

Про це Боровик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Президент надав мені українське громадянство на початку цього тижня, і український уряд запросив мене стати першим заступником Айвараса Абромавичуса, міністра економіки», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України призначив Руслана Коржа і Максима Нефедова заступниками міністра економічного розвитку і торгівлі.

Довідка УНІАН. Олександр Боровик народився у Львові, закінчив юридичний факультет Гарвардського університету, де також працював редактором Гарвардського журналу міжнародного права (Harvard International Law Journal). До переїзду до Лондона в березні 2014 року Боровик був головним юристом по роботі з державним сектором у компанії Microsoft в місті Сієтлі (США), де очолював переговорний процес компанії з кількома національними урядами, ООН, НАТО, Європейською комісією, Європейським агентством з мережевої та інформаційної безпеки, Європейським екологічним агентством, Усесвітньою організацією охорони здоров'я і іншими міжнародними організаціями.

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Останнім часом працював головним юрисконсультом по країнах Європи, Близького Сходу і Африки (EMEA) в лондонському офісі американської компанії Akamai Technologies.