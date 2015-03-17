Учасникам держзакупівель будуть пояснювати причину відмови

Відповідне положення закріплено в плані імплементації актів законодавства Європейського Союзу, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з планом, законопроект передбачатиме обов'язкове роз'яснення заявникам, які не отримали контракт, підстав відповідного рішення замовника з достатнім рівнем деталізації.

При цьому метою даної норми є контроль правомірності ухвалених рішень.

У плані імплементації також зазначається, що затвердження даної норми є останньою законодавчою зміною в рамках гармонізації системи держзакупівель з директивами ЄС.

Водночас, подальше удосконалення системи держзакупівель буде проводиться відповідно до законодавства Євросоюзу згідно з планом, який Кабмін планує затвердити у квітні.

Як повідомляв УНІАН, уряд своїм розпорядженням від 4 березня схвалив плани імплементації деяких актів законодавства ЄС, які були розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, йдеться про плани з упровадження у правове поле України положень 35 актів законодавства ЄС у сферах, визначених Угодою про асоціацію.

До цього списку включені законодавчі акти, що стосуються усунення бар'єрів у торгівлі, державних закупівель, інтелектуальної власності, навколишнього середовища, корпоративного управління та бухгалтерського обліку, а також захисту прав споживачів.