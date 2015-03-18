Люстраційні перевірки в Нацбанку триватимуть до літа 2016 року

Перший та інші заступники голови правління Національного банку України з 23 березня по 31 травня пройдуть перевірку в рамках Закону України «Про очищення влади», говориться в наказі голови НБУ Валерії Гонтаревої від 17 березня, розміщеному на сайті регулятора.

Згідно з документом, решта посадовців НБУ пройдуть перевірку з 20 квітня 2015 року по 30 червня 2016 року відповідно до планів проведення перевірок.

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Як повідомляв УНІАН, голова Нацбанку Гонтарева пройшла люстраційну перевірку в лютому цього року. За результатами перевірки встановлено, що до неї не застосовуються заборони, визначені Законом «Про очищення влади».