Таким чином, реальні доходи росіян знижуються четвертий місяць поспіль - в останній раз їхній приріст у річному обчисленні відзначався в жовтні 2014 року, передає РБК.

У січні 2015 року реальні наявні доходи росіян скоротилися в річному обчисленні на 1%, в грудні 2014 року - на 6,2%, в листопаді 2014 року - на 3,9%. Загалом за підсумками 2014 року доходи населення скоротилися на 0,8%, за січень-лютий 2015 року - на 0,7%.

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Середня по Росії номінальна заробітна плата у лютому 2015 р., за оцінкою Росстату, зросла до 30,62 тис. руб., що на 5,2% більше, ніж було в лютому 2014 року, і на 1% менше, ніж у січні 2015 року.

При цьому реальна нарахована зарплата, тобто купівельна спроможність зарплати у зв'язку зі зміною цін на споживчі товари і послуги, впала в лютому 2015 року до лютого попереднього року на 9,9%, а до січня 2015 року - на 3,2%.

Сумарна заборгованість по заробітній платі на 1 березня 2015 року становила 2,875 млрд руб., що на 14,7%, або 368 млн руб. більше, ніж місяцем раніше. При цьому заборгованість через несвоєчасне одержання коштів з бюджетів всіх рівнів становила лише 98 млн руб., або 3,4% загального обсягу простроченої заборгованості.

При цьому заборгованість по заробітній платі через відсутність власних коштів у організацій становила 2,777 млрд руб.