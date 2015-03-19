Путін закликав олігархів швидше повертати гроші до Росії

Про це заявив основний власник «Русала» Олег Дерипаска в ефірі телеканалу «Росія 24», передає РБК.

«Президент РФ сказав, щоб підприємці, які прийняли для себе рішення, не затягували. Тобто, це був основний меседж», - сказав він.

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Сьогодні відбулася закрита зустріч Путіна з членами бюро правління РСПП.

Анонімні джерела розповіли РБК, що Путін підтримав безкоштовний варіант амністії капіталу. Автором цієї ініціативи раніше виступив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов.

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Провести повну амністію капіталу, який повертається до Росії, Путін запропонував 4 грудня у посланні Федеральним зборам