Путін закликав олігархів швидше повертати гроші до Росії
Президент Володимир Путін закликав російських бізнесменів, які вже вирішили для себе повернути гроші до Росії, не затягувати цей процес.
Про це заявив основний власник «Русала» Олег Дерипаска в ефірі телеканалу «Росія 24», передає РБК.
«Президент РФ сказав, щоб підприємці, які прийняли для себе рішення, не затягували. Тобто, це був основний меседж», - сказав він.
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Сьогодні відбулася закрита зустріч Путіна з членами бюро правління РСПП.
Анонімні джерела розповіли РБК, що Путін підтримав безкоштовний варіант амністії капіталу. Автором цієї ініціативи раніше виступив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов.
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Провести повну амністію капіталу, який повертається до Росії, Путін запропонував 4 грудня у посланні Федеральним зборам