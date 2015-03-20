Меркель: Греція не отримає грошей, поки не проведе реформи

Греція не отримає гроші від кредиторів, поки в країні не будуть проведені необхідні для цього реформи, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з грецьким прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом і представниками Єврокомісії і Європейського центробанку в Брюсселі, передає Прайм.

У спільному комюніке інститутів ЄС за підсумками зустрічі сказано, що конкретний список реформ Греція надасть у найближчі дні, а також наголошується "дух взаємної довіри" під час переговорів.

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У свою чергу Меркель нагадала, що кредит Афінам буде надано лише після проведення реформ. "Точкою відліку є угода від 20 лютого. Ми не змінили ні йоти. Ви, можливо, чули про це раніше. Але за останні кілька тижнів майже нічого не змінилося", - заявила Меркель, яку цитує агентство Рейтер.

Раніше Греція попросила пролонгацію програми фіндопомоги, яка закінчилася в лютому 2015 року, на шість місяців. У лютому влада країни зобов'язалася провести додаткові структурні реформи економіки і не приймати ніяких рішень в односторонньому порядку. Повідомлялося, що Афіни надали список реформ, які вони готові провести в обмін на продовження програми фінансової допомоги.

Грецький прем'єр за підсумками зустрічі висловив свій погляд на вирішення боргової проблеми. "Абсолютно зрозуміло, що Греція не зобов'язана імплементувати антикризові заходи. Греція представить свої власні структурні реформи, які вона хоче реалізувати", - заявив Ціпрас.