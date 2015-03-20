Назарбаєв: низькі ціни на нафту - велике випробування для ЄАЕС

Євразійський економічний союз проходить через великі випробування у зв'язку з ситуацією з низькими цінами на нафту, заявив у п'ятницю президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, передає РИА Новости.

"На жаль, великі випробування на наш союз зараз випали, тому що експортні ціни знизилися і в Росії, і в Казахстані на нафту, ми знали, що такі ризики були і цінова диспропорція була, хвилювання були", - сказав Назарбаєв на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Астані.

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Назарбаєв також зазначив, що доводилося займатися українською проблематикою. "У міру можливостей я теж в це втручався", - додав він.

"Я думаю, ми в такому форматі неформальному обговоримо поточні події, які відбуваються в регіоні, у світі, глобальний вплив і як нам з кризи вийти по Євразійському економічному союзу. Обговоримо й інші питання, які стосуються всіх нас", - сказав Назарбаєв, коментуючи зустріч в Астані.

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Казахстан, Росія і Білорусь підписали 29 травня 2014 року в Астані договір про ЄАЕС, який набрав чинності 1 січня 2015 року. Другого січня до ЄАЕС приєдналася Вірменія, у травні очікується приєднання Киргизстану.

Євразійський економічний союз (ЄАЕС) - економічний союз, який в рамках євразійської інтеграції з 1 січня 2015 року створюється на базі Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

26 лютого 1999 року Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан підписали Договір про Митний союз і Єдиний економічний простір.