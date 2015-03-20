Путін хоче валютного союзу Москви, Мінська та Астани

Настав час поговорити про формування валютного союзу між Росією, Білоруссю та Казахстаном, заявив у п'ятницю президент РФ Володимир Путін, передає РИА Новости.

"Гадаємо, настав час поговорити про можливості формування в перспективі валютного союзу", - сказав Путін за підсумками тристоронньої зустрічі за участю глав Білорусі і Казахстану. Він додав, що під час бесіди також обговорювалися питання євразійської інтеграції.

За його словами, "працюючи пліч-о-пліч, простіше реагувати на зовнішні фінансові, економічні загрози, захищати наш спільний ринок".

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Євразійський економічний союз (ЄАЕС) - економічний союз, який в рамках євразійської інтеграції з 1 січня 2015 року створюється на базі Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

26 лютого 1999 року Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан підписали Договір про Митний союз і Єдиний економічний простор.