Росія хоче обговорити в СНД введення Україною додаткових мит на імпорт

Росія ініціює в рамках СНД обговорення введеного Україною додаткового збору на імпортні товари, повідомили РИА Новости в Мінекономрозвитку РФ.

"Незважаючи на те, що українська сторона провела ряд консультацій з іноземними партнерами про введення імпортного збору, з жодною з країн - учасниць Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року Україна консультацій не проводила. У зв'язку з цим плануємо найближчим часом ініціювати розгляд питання на майданчику СНД, із залученням всіх зацікавлених сторін", - повідомили в прес-службі міністерства.

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Україна в лютому поточного року ввела додаткові імпортні мита на товари продовольчої групи у розмірі 10%, на промислові товари - 5%. Передбачається, що імпортний збір введено на один рік для стабілізації платіжного балансу та збільшення бюджетних доходів.

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Раніше в понеділок джерело, знайоме з обговоренням питання в уряді РФ, повідомило РИА Новости, що Росія поки не бачить необхідності в прийнятті дзеркальних заходів щодо українського імпорту.