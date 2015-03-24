Антитютюнові активісти закликають не передавати армії контрабандні сигарети

У парламенті планується до розгляду законопроект №1404, який пропонує безкоштовно передавати всі конфісковані (зокрема контрабандні та підроблені) тютюнові вироби Міністерству оборони - для подальшої їх передачі бійцям.

Законопроект був жорстко розкритикований антитютюновими активістами, які вважають, що дана ініціатива - серйозний удар по громадському здоров'ю.

"З точки зору громадського здоров'я, цей законопроект - нонсенс. Ми робимо "ведмежу послугу" нашим солдатам: отримуючи безкоштовні сигарети, вони куритимуть ще більше. Ми провели широке дослідження по динаміці куріння в країнах, які були втягнуті у військові конфлікти - і результат однозначний: під час війн куріння в армії та в зонах конфлікту (зокрема під час недавніх воєн в Іраку, Афганістані) зростало. І коли люди повернуться з війни, вони ще більше будуть залежні від куріння", - упевнений голова правління Громадської організації "Життя", експерт Альянсу з виконання Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну Андрій Скипальський.

До того ж, за словами експерта, даний законопроект де-факто легалізує контрабанду. "По суті, таким законопроектом ми намагаємося узаконити контрабанду. Контрабандні сигарети повинні знищуватися. Їх не можна нікому передавати, тим більше на безкоштовній основі", - вважає А. Скіпальський.

Із ним згоден і керівник відділу контролю за тютюном Інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин Красовський. "За законом, уся конфіскована контрабанда тютюнових виробів повинна бути знищена. Тим більше в даній ситуації, є ймовірність, що сигарети, які потраплять в зону АТО, можуть знову піти контрабандним шляхом - уже по другому колу. Я раджу не ухвалювати даний законопроект", - такий висновок робить Костянтин Красовський.

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Крім того, як раніше повідомляли ЗМІ, якість контрабандних і контрафактних сигарет вкрай низьке. Так, правоохоронні органи Німеччини у нелегальних сигаретах, незаконно виготовлених в Україні та контрабандою експортованих до ФРН, був знайдений азбест.

"Потрібно працювати над ліквідацією контрабанди, а не над її легалізацією", - радить головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

Показово, що думка активістів збігається з рекомендаціями Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) Верховної Ради з цього законопроекту. Так, експерти ГНЕУ нагадують, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», безкоштовну роздачу тютюнових виробів заборонено. Причому дана норма підтверджується Рамковою конвенцією Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну, до якої приєдналася і Україна.

До того ж, у ГНЕУ звернули увагу, що законопроект не передбачає жодних заборон на подальший продаж отриманих сигарет Міністерством оборони. А це загрожує подальшими порушеннями.