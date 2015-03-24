Річна інфляція у Великобританії сповільнилася до нуля вперше за 55 років

Для порівняння, у січні поточного року порівняно з січнем 2014-го ціни у Великобританії зросли на 0,3%.

Як пише Slon.ru з посиланням на The Wall Street Journal, нульове зростання цін рік до року зафіксоване у Великобританії вперше за 55 років.

У місячному вираженні інфляція в лютому 2015 року становила 0,3%. У січні ціни в країні знизилися на 0,9%.

The Guardian зазначає, що причинами для уповільнення інфляції стали різкий спад цін на нафту і цінова війна, розв'язана британськими мережами супермаркетів. У результаті паливо в країні подешевшало на 16,6% в річному вираженні, а продукти харчування - на 3,4%.

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Аналітики вважають, що низька інфляція підтримає економічне зростання, передає BBC News. Однак економісти побоюються, що тривала дефляція може призвести до уповільнення купівельного попиту та негативно позначиться на економіці.

У середині лютого керуючий Банком Англії Марк Карні попереджав, що навесні поточного року інфляція у Великобританії може стати негативною через падіння нафтових цін. Згідно з прогнозом Банку Англії, в цілому за рік споживчі ціни в країні повинні зрости на 2%.