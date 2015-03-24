Сорос: шанси виходу Греції з єврозони - 50 на 50

Шанси Греції покинути єврозону становлять 50 на 50, вважає американський інвестор Джордж Сорос.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Bloomberg, передає lenta.ru.

За словами Сороса, хвороби грецької економіки намагалися лікувати неправильним способом, і тепер все йде нанівець. «У цій грі неможливо виграти, і найкраще, що може статися, - це безлад», - сказав інвестор.

Він також висловив думку, що переговори між урядом Греції та Брюсселем про розморожування фінансової допомоги можуть закінчитися провалом. Як вважає фінансист, навіть якщо відкладати виплати за держборгом на невизначений термін, країна все одно не зможе розібратися з існуючими труднощами. В грецькій економіці не утворюється профіциту бюджету навіть без урахування витрат на обслуговування боргу, додав Сорос.

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Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас має намір переконати кредиторів розморозити надання фінансової допомоги. Напередодні переговорів Мінфін країни направив в Брюссель листа з планом реформ. У їх числі - збільшення доходів держави за рахунок боротьби з податковими ухильниками, а також створення ради для спостереження за станом економіки.

Після перемоги на виборах у січні Ціпрас сформував альтернативу програмі жорсткої економії. Будучи лівим політиком, він запропонував збільшити податкове навантаження на забезпечених громадян і великі корпорації. Таким чином прем'єр сподівається уникнути економії на соціальних витратах. Опоненти Ціпраса вважають, що в разі реалізації його програми Грецію змусять покинути єврозону.

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У грудні основні кредитори Афін - Європейський центробанк, Міжнародний валютний фонд і Єврокомісія - заморозили близько півмільярда євро фінансової допомоги, вимагаючи проведення в Греції економічних реформ. Ці гроші надійшли до стабілізаційного фонду країни, проте знаходяться під контролем європейської фінансової влади. ЄС також не вирішив, чи будуть направлені Афінам кошти з другого пакету допомоги, який перевищує сім мільярдів євро.