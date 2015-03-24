В українській економіці немає проблем, є проблеми в управлінні - експерт

Презентація відбулася у вівторок, 24 березня, під час прес-конференції, організованої благодійним фондом "Альтернатива", присвяченій питанням виходу України з економічної кризи, повідомляє РБК-Україна.

На думку Новака, економічну кризу в Україні можна подолати максимум за рік. "В українській економіці немає проблем, є проблеми в управлінні", - підкреслив він.

Новак нагадав, що з перших днів кризи говорив про необхідність оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов'язання гарантів Будапештського меморандуму, чим, на його думку, він і не влаштовує діючу команду уряду і керівництво НБУ.

"Після війни у країни є два сценарії розвитку - як Південна Корея і НДР або як Північна Корея та ФРН. Різниця полягає в економічній моделі управління", - А в нашої країни зараз ще є можливість вибору.

Новак зазначив, що він пропонує цілісну модель формування конкурентноздатної та ефективної української економічної системи в сучасних умовах де-факто глобализованих світових економічних відносин.

"У 2013 р. в Україні була гиперцентралізована система. У 2013 р. 80% доходу бюджету спрямовувалося у центральний бюджет, і 20% на всі регіони. Сьогодні - в 2015 р. - 82% направлено в центр, і лише 18% на місця", - додав голова Комітету економістів.

На думку Новака, завдання дерегуляції полягає в ліквідації зайвих центральних органів влади. "Сьогодні аналіз показує, що скорочень немає, а створено 11 нових органів влади. В умовах війни - це недозволена розкіш", - підкреслив він.

"Єдиний вихід з економічної ситуації, до якої призвела девальвація гривні - це підвищення внутрішнього споживання. У 2000 р. викликати зростання ВВП вдалося за рахунок контрольованої емісії гривні. Зараз потрібно робити те ж саме: розширення внутрішнього споживання пожвавить економіку", - упевнений він.