Коморовський вважає фантазією перехід Польщі на євро в 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це він сказав в ефірі польського Radio Zet.

«Євро в 2016 році у Польщі - це фантазія. Це гра, яка має на меті справити враження, що в Польщі готується якась різка зміна», - сказав президент, коментуючи заяву свого основного суперника на посаду глави держави на травневих виборах Анджея Дуди.

Коморовський зазначив, що сам ініціював перенесення на наступний рік публічної дискусії на тему переходу на євро, «аби не бити воду в ступі».

«Немає можливості входження до зони євро, поки Польща не виконає критеріїв (які визначають умови для цього - УНІАН)», - сказав президент.

Крім цього, він нагадав, що для цього також необхідна зміна польської Конституції, для чого на сьогодні немає достатньої кількості голосів депутатів.

Водночас Коморовський висловив переконання, що приєднання Польщі до зони євро буде вигідним для держави, і нагадав, що Польща під час вступу до Євросоюзу у 2004 році зобов'язалася ввести єдину європейську валюту.

Днями Дуда, який представляє найбільшу опозиційну партію "Закон та справедливість" (PiS), закликав Коморовського чітко висловитися з питання переходу на євро і повідомити, чи це можливо у 2016 році. Дуда заявив, що введення європейської валюти призведе до різкого подорожчання всього в Польщі, і що він ніколи на це не погодиться.

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Довідка УНІАН. Кожна країна ЄС до запровадження євро має щонайменше два роки виконувати низку критеріїв, серед яких - збереження інфляції не вище 1,5%, бюджетний дефіцит не більше 3% ВВП, державний борг не більше 60% ВВП, а також недопуск відхилень курсу національної валюти до євро більш як на 15%.