Уряд посилить контроль за сплатою акцизу
Експерти позитивно оцінюють ініціативу прем'єр-міністра, сподіваючись на зниження частки тіньового ринку підакцизної продукції.
Завтра, 27 березня, урядовий комітет із питань економічної політики та європейської інтеграції планує розглянути постанову Кабінету Міністрів «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробів у режимі реального часу».
Передбачається, що в рамках пілотного проекту на пачки сигарет буде наноситиметься унікальний код, у якому зашифрована інформація про виробника, про дату, час і місце виробництва, номер виробничої лінії, найменування продукції й країни, де ця продукція має бути реалізована.
Нова електронна система дає можливість відслідковування всього маршруту переміщення підакцизних товарів. Що є однією з ключових вимог Протоколу Всесвітньої організації охорони здоров'я про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ще рік тому - у квітні 2014 р. - заявив про необхідність впровадження електронної системи обліку підакцизних товарів.
"Ми хочемо перевести облік підакцизної продукції виключно в електронну форму. І таке доручення отримав керівник Податкової служби", - повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
За результатами доручення прем'єр-міністра була сформована робоча група, яка розглядала різні варіанти впровадження «електронної акцизної марки».
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що і споживачі, і бюджет від нововведення виграють, оскільки суттєво знизиться частка підакцизного фальсифікату і зростуть бюджетні надходження.
"Зараз навіть у пристойному магазині можна купити підробку, причому з акцизною маркою. Після введення електронних марок дійсно зникне фальсифікат", - заявив Олександр Охріменко.