Нафтовий гігант заплатить рекордний штраф за порушення санкцій США

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає lenta.ru.

Видання повідомляє, що в рамках угоди з Міністерством юстиції США Schlumberger виплатить рекордні 155,1 мільйона доларів за припинення кримінального переслідування. Це найбільший штраф за порушення американських санкцій. Крім цього компанія передасть американському уряду 77,6 мільйона доларів незаконно отриманого прибутку.

Дочірня компанія Schlumberger Oilfield Holdings також визнала провину в змові з метою порушення закону США про розширення президентських повноважень в галузі економіки у разі міжнародних надзвичайних ситуацій. Цей закон дозволяє владі США блокувати операції з участю країн, що підпали під санкції.

У випадку з Schlumberger влада США стверджує, що підрозділ компанії, який базується в Техасі, незаконно брав участь у поставках бурового обладнання в Іран і Судан з 2004 по 2010 рік. Видання зазначає, що корпорація використовувала особливі методи перевезення обладнання, щоб обійти санкції. Персонал Schlumberger в Ірані та Судані був змушений приховувати платежі в комп'ютерних системах компанії.

Читайте такожОбама вважає, що санкції проти Росії необхідно зберегти

На думку газети, виплата штрафу припадає на вкрай невдалий момент для Schlumberger. За останні шість місяців акції компанії подешевшали на 20 відсотків через зниження цін на нафту. У січні компанія оголосила про скорочення 9000 співробітників через те, що в четвертому кварталі 2014 року її прибуток впав на 82% порівняно з тим же періодом попереднього року.

Schlumberger - не перша компанія, змушена платити штраф за порушення режиму санкцій. Влітку 2014 року французький банк BNP Paribas, виплатив 9 мільярдів доларів за порушення санкцій США проти Ірану, Куби і Судану. З цієї суми переданий на користь американського уряду прибуток становив 8,8 мільярда доларів, а сам штраф дорівнював 140 мільйонам доларів.